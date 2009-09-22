Популяризатор православия Андрей Кураев прибыл в Минск

Он проведет серию лекций, встреч и бесед со школьниками, студентами столичных вузов, педагогами и представителями городской интеллигенции.

Протодиакон Андрей Кураев - профессор Московской духовной академии, писатель и публицист. Имеет множество церковных наград, за миссионерскую деятельность среди молодежи он был удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского.

Однако священник не считает себя православным идеологом-пропагандистом.

- Я частное лицо и не занимаю никакой должности в Патриархии. Я приехал накануне визита Патриарха, и если здесь есть какая-то связь - я с радостью такую связь приму. Помочь людям заинтересоваться миром православия - это хорошо. И я очень рад выступать в роли Иоанна Крестителя, который указывает на грядущего Христа, - заявил он.