Попробовать баурсак и бешпармак, посмотреть на костюмы и станцевать: чем заняться на Дне казахской культуры в Минске
Новости Беларуси. Песни, танцы и обряды казахского народа. День казахской культуры проходят 17 июня в Верхнем городе белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У гостей есть возможность не только отведать национальные блюда – баурсак и бешпармак – но и познакомиться с бытом казахов: заглянуть в древнейшее жилище кочевников – настоящую юрту.
Для маленьких гостей организована детская площадка, где можно узнать, во что играют дети в Казахстане.
Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:
Сегодня наши гости и дорогие минчане увидят такую многообразную культуру. Вы знаете, что Казахстан многонациональная страна, в ней проживает более 130 национальностей.
У казахского народа многовековая история.
Александра Редкова:
Очень люблю Минск, очень люблю Беларусь. Мне очень приятно то, что проводится такой праздник, как день культуры Казахстана.
В рамках праздника пройдет выставка фотографий и рисунков о Казахстане, а также презентация национальных костюмов.
Для любителей подвижного отдыха призовые викторины и танцевальный флешмоб.