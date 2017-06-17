Попробовать баурсак и бешпармак, посмотреть на костюмы и станцевать: чем заняться на Дне казахской культуры в Минске

Для маленьких гостей организована детская площадка, где можно узнать, во что играют дети в Казахстане.

У гостей есть возможность не только отведать национальные блюда – баурсак и бешпармак – но и познакомиться с бытом казахов: заглянуть в древнейшее жилище кочевников – настоящую юрту.

Новости Беларуси. Песни, танцы и обряды казахского народа. День казахской культуры проходят 17 июня в Верхнем городе белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси: Сегодня наши гости и дорогие минчане увидят такую многообразную культуру. Вы знаете, что Казахстан многонациональная страна, в ней проживает более 130 национальностей.

Александра Редкова:

Очень люблю Минск, очень люблю Беларусь. Мне очень приятно то, что проводится такой праздник, как день культуры Казахстана.

В рамках праздника пройдет выставка фотографий и рисунков о Казахстане, а также презентация национальных костюмов.