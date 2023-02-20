Пополнение в телевизионной семье СТВ – у наших коллег родилась дочь

Новости Беларуси. И радостное событие в большой телевизионной семье СТВ. Сегодня, 20 февраля, у нас пополнение. Наши коллеги Сергей и Вероника Шуманские стали родителями. У пары родилась дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И радостное событие в большой телевизионной семье СТВ. Сегодня, 20 февраля, у нас пополнение. Наши коллеги Сергей и Вероника Шуманские стали родителями. У пары родилась дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот первые кадры новорожденной. Девочка появилась на свет этой ночью весом 3 килограмма 440 граммов и ростом 51 сантиметр. С именем родители определились еще до рождения малышки. На семейном совете дочь решено было назвать Есенией.
Коллектив СТВ поздравляет родителей и желает ребенку крепкого здоровья!
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