Пополнение в телевизионной семье СТВ – у наших коллег родилась дочь

Новости Беларуси. И радостное событие в большой телевизионной семье СТВ. Сегодня, 20 февраля, у нас пополнение. Наши коллеги Сергей и Вероника Шуманские стали родителями. У пары родилась дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.