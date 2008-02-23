Пополнение в рядах кадетов белорусского казачества

14 учащихся столичной школы-интерната №1 приняли торжественное Казачье слово. Примечательно, что пятеро из новоиспеченных кадетов - девушки, а самому младшему из будущих казаков - 10 лет. "Белорусское казачество" существует с 1995 года. Совместно с учреждениями образования казаки ведут активную работу по воспитанию подрастающего поколения на базе кадетских классов. В Беларуси таких уже четыре. Здесь ребята изучают закон божий, строевую подготовку, историю казачества, начальную-военную и физическую подготовки.