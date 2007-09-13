Попались на горячительном

Сотрудники Первомайского РУВД совместно с инспекторами налоговой службы изъяли более 380 литров вино-водочной продукции в магазине "Продукты", расположенном на территории Физико-технического института академии наук.

Работники торговали спиртным в нарушение Декрета №11 Президента Беларуси.

"Согласно документу площадь торгового зала при реализации алкоголя должна быть не менее 50 кв. метров, здесь же она всего 23 квадрата", - сообщила

старший инспектор группы информации и общественных связей первомайского РУВД Наталья Авласенко.

Отметим, что в магазин войти не просто. Он расположен на территории режимного объекта. Однако торговля спиртным здесь велась регулярно. Собранные материалы по факту незаконной торговли спиртным будут направлены в суд для привлечения виновных к ответственности.