Попались на горячительном

Работники торговали спиртным в нарушение Декрета №11 Президента Беларуси.
"Согласно документу площадь торгового зала при реализации алкоголя должна быть не менее 50 кв. метров, здесь же она всего 23 квадрата", - сообщила
старший инспектор группы информации и общественных связей первомайского РУВД Наталья Авласенко.
Отметим, что в магазин войти не просто. Он расположен на территории режимного объекта. Однако торговля спиртным здесь велась регулярно. Собранные материалы по факту незаконной торговли спиртным будут направлены в суд для привлечения виновных к ответственности.