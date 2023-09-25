Помощник Президента, руководители 2 предприятий, местная власть. Кого назначил Лукашенко 25 сентября?

Новости Беларуси. 25 сентября – кадровый день во Дворце Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел 14 назначений, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Среди них – председатели районных исполнительных комитетов, руководители белорусских предприятий, заместители белорусских министров, а также назначение помощника Президента – инспектора по Гомельской области.

Бывший председатель Молодечненского райисполкома Юрий Горлов стал помощником Президента – инспектором по Гомельской области Республики Беларусь.

Александр Лукашенко также назначил нового председателя Витебского горисполкома – Геннадия Сабынича.

Кадровые перестановки коснулись и Витебского облисполкома. Заместителем председателя (по вопросам строительства и ЖКХ) назначен Алексей Героев. На должности управляющего делами с этого дня будет работать Игорь Кузнецов.

Изменения произошли в структуре районных исполнительных комитетов. Председателем Миорского райисполкома стал Сергей Семенычев, Сенненского райисполкома – Олег Макаревич. Владимир Белов назначен главой Ивацевичского райисполкома, Виктор Рафалович – главой Ганцевичского райисполкома. Возглавлять Кормянский райисполком с 25 сентября будет Дмитрий Шинкаренко, а Дрибинский районный исполнительный комитет – Дмитрий Чигирь.

Кадровые перестановки произошли в ряде белорусских предприятий. Генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» назначен Олег Корсак. На должность гендиректора ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» Президент утвердил Романа Трубицкого.

Александр Лукашенко также принял решение назначить:

Виктора Галанова – заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Владимира Наумовича – заместителем министра экономики.