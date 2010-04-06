Помощь аграриям приходит с неба: на Могилевщине сельхозавиация активно применяется на всех этапах по выращиванию урожая

Авиаторы помогают своевременно засеять поля, подкормить всходы, избавить растения от болезней.

Тяга к полётам у Дмитрия Сукача с детства. Сначала могилёвский аэроклуб, затем Краснокутское лётное училище, и заветная путёвка в небо получена. За 17лет за штурвалом небесного корабля Дмитрий провёл не много не мало — 4 тысячи часов. И большую часть этого времени — в сельхозавиации.

Дмитрий Сукач, заместитель начальника авиагруппы по авиационной безопасности агрокомбината «Заря»:

Это полёты на предельно низких высотах, они требуют особого внимания и быстроты реакции — профессионализм должен быть высоким. Март, апрель, май: вторичная подкормка, потом прополка. Апрель самый напряжённый и насыщенный.

Своевременно засеять поля, подкормить всходы, избавить растения от болезней. Авиаторы помогают повысить отдачу каждого гектара земли, говорят аграрии. Ежедневно каждый так называемый «кукурузник» совершает по четыре десятка полётов. Причём, работает сельхозавиация гораздо быстрее и масштабнее.

Александр Циркунов, агроном-химик агрокомбината «Заря»:

На подкормке даже озимых зерновых трактор за один световой день обрабатывает около 100-150 гектар. А один самолёт 200-250 га успевает подкормить. Вот и вся разница.

Преимущество сельхозавиации над наземной техникой очевидно. Особенно ранней весной, когда внести удобрения с земли на многих полях просто невозможно. Поэтому в «Заре» к самолётам уже давно относятся не как к роскоши, а как к обычной сельхозтехнике.

Сейчас в области около двух сотен хозяйств, но только в трёх есть своя авиация. На балансе «Зари» два самолёта АН-2. Аппараты не новые, потому берегут их как зеницу ока. Причем, ставку на небесные корабли делают не только в агрокомбинате. Соседние хозяйства тоже просят помощи у авиаторов. Сегодня, например, их с нетерпением ждут в хозяйствах Могилёвского и Горецкого районов.