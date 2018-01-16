«Помогать в доставке продуктов, в уборке». Теперь пенсионеры Центрального района могут пригласить помощника на час

Новости Беларуси. Новая социальная услуга в Центральном районе позволяет пенсионерам пригласить к себе помощника на час. Такой помощник может не только навести порядок в доме и приготовить еду, но и пообщаться с пожилым человеком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлане Петровне весной исполнится 87 лет. До пенсии она работала врачом-хирургом и активно занималась спортом. Как сама говорит, «по жизни бегала, а не ходила». Два года назад проблемы с сосудами в ногах сильно ограничили ее возможность передвигаться. И если прогонять хандры ее спасают кроссворды, то с уборкой по дому понадобилась помощь.