«Помогать в доставке продуктов, в уборке». Теперь пенсионеры Центрального района могут пригласить помощника на час
Новости Беларуси. Новая социальная услуга в Центральном районе позволяет пенсионерам пригласить к себе помощника на час. Такой помощник может не только навести порядок в доме и приготовить еду, но и пообщаться с пожилым человеком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Светлане Петровне весной исполнится 87 лет. До пенсии она работала врачом-хирургом и активно занималась спортом. Как сама говорит, «по жизни бегала, а не ходила». Два года назад проблемы с сосудами в ногах сильно ограничили ее возможность передвигаться. И если прогонять хандры ее спасают кроссворды, то с уборкой по дому понадобилась помощь.
Светлана Романенко:
Я связалась с социальной службой Центрального района и мне посоветовали взять работника, который может посещать раз-два в неделю. Помогать в доставке продуктов, в уборке.
Наталья уже три года как убирает, готовит, ходит в магазин и за талончиком к врачу для пожилых минчан. Однако самое важное в работе – общение.
Наталья Калечиц, социальный работник территориального центра социального обслуживания населения Центрального района:
Любой пенсионер, который не обслуживается в социальном центре, имеет право позвонить и попросить услугу на час: уборка, продукты принести, аптека.