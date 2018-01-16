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«Помогать в доставке продуктов, в уборке». Теперь пенсионеры Центрального района могут пригласить помощника на час

16 января 2018 18:33
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Новости Беларуси. Новая социальная услуга в Центральном районе позволяет пенсионерам пригласить к себе помощника на час. Такой помощник может не только навести порядок в доме и приготовить еду, но и пообщаться с пожилым человеком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлане Петровне весной исполнится 87 лет. До пенсии она работала врачом-хирургом и активно занималась спортом. Как сама говорит, «по жизни бегала, а не ходила». Два года назад проблемы с сосудами в ногах сильно ограничили ее возможность передвигаться. И если прогонять хандры ее спасают кроссворды, то с уборкой по дому понадобилась помощь.

«Помогать в доставке продуктов, в уборке». Теперь пенсионеры Центрального района могут пригласить помощника на час-1

Светлана Романенко:
Я связалась с социальной службой Центрального района и мне посоветовали взять работника, который может посещать раз-два в неделю. Помогать в доставке продуктов, в уборке.

Наталья уже три года как убирает, готовит, ходит в магазин и за талончиком к врачу для пожилых минчан. Однако самое важное в работе – общение.

«Помогать в доставке продуктов, в уборке». Теперь пенсионеры Центрального района могут пригласить помощника на час-4

Наталья Калечиц, социальный работник территориального центра социального обслуживания населения Центрального района:
Любой пенсионер, который не обслуживается в социальном центре, имеет право позвонить и попросить услугу на час: уборка, продукты принести, аптека.

# общество # Социальная помощь # Фотофакт # Наталья Калечиц # Светлана Романенко

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