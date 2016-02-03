Помогает учиться жить заново: незрячая могилевчанка организовала курсы для людей, потерявших зрение

Новости Беларуси. «Лучом света» стала могилевчанка Маргарита Манкевич для десятков людей, потерявших зрение. Она помогает им учиться жить заново. Сама преподаватель потеряла зрение, уже имея семью и детей. Женщина уверена, что самое главное — это желание быть востребованным. Секретами оптимизма она поделилась с корреспондентом СТВ Ириной Недобоевой.

Учиться жить заново Маргарите пришлось больше 20 лет назад. Могилевчанка утратила зрение во время вторых родов. Сначала, признается женщина, руки опустились. Но маленькие дети и семья стали настоящим стимулом. Готовить, стирать, да и просто передвигаться по дому и улице – медленно, но верно, научилась сама.

Маргарита Манкевич, руководитель комнаты реабилитации инвалидов по зрению:

Меня стимулировало то, что очень сильно поднялась в глазах своих детей и их друзей после того, как стала учиться. И очень хочется помочь людям, которые оказались в такой же ситуации. Которые были совершенно нормальными, зрячими, имели достойную работу достойные доходы и вдруг у них все провалилось.

Сейчас, глядя на эту элегантную женщину, всегда при макияже и на каблучках, даже и не скажешь, что окружающий мир она только ощущает. Более того, научившись жить полноценно, Маргарита вот уже несколько лет помогает тем, кто также, как и она, больше никогда не увидит жизнь в цвете.

Для Романа Дворцова, как и для всех посетителей комнаты реабилитации, занятия строго индивидуальные. Маргарита учит незрячих ориентироваться в пространстве, ухаживать за собой, и главное — просто радоваться жизни.

Роман Дворцов, житель Могилева:

Это не очень-то и легко, как казалось бы, но нужно обзавестись терпением и все придет. Я не чувствую никакой ущербности.

От элементарных прогулок до шитья, адаптированных компьютерных программ и чтению руками по Брайлю. Благодаря энтузиазму этой хрупкой, но крайне целеустремленной женщины, в одном только Могилеве снова смогли «увидеть» мир больше 50 незрячих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маргарита Манкевич, руководитель комнаты реабилитации инвалидов по зрению:

Самое главное – желание быть востребованным. Конечно, можно сидеть и подай мне то, подай это. Каждый выбирает свой путь. Я выбираю путь – я сама.