Помочь детям и спасти планету от экологической катастрофы. В Минске проводят благотворительную акцию

Подарить счастливую улыбку ребенку и спасти планету от экологической катастрофы призывает ежегодная благотворительная акция «У всех есть шанс». Тот случай, когда техника родом из прошлого прокладывает дорогу в будущее юным жителям Беларуси.

Ирина Коваленко, начальник отдела маркетинга компании по переработке отходов электронного и электрического оборудования:

В этом году наша благотворительность направлена на конкретное учреждение, детский дом, интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Шанс творить добро есть у каждого, главное сделать первый шаг. Совершить пожертвование просто: обратитесь к специалистам по вывозу ненужных гаджетов, либо самостоятельно отнесите старую бытовую технику в пункты приема, откажитесь от вознаграждения в пользу благотворительности.

Очень хорошо, что есть такие кампании, мы сдали старый системный блок и магнитофон. Хотя бы копейки, но все же можно помочь, убрать старую бытовую технику, она не пылится. Взамен каждый участник акции получает приятные сюрпризы, среди которых картины, написанные руками воспитанников детского дома. Так ребята благодарят за подаренную любовь, заботу и внимание. Ирина Коваленко:

Эта акция очень популярна среди населения. Только в прошлом году только мы собрали более тысячи белорусских рублей и помогли детям, которые так нуждаются в этом.