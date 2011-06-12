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Пользователи «ВКонтакте» больше не смогут прятать друзей

12 июня 2011 12:59
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Администрация социальной сети «ВКонтакте» 11 июня изменила правила приватности, согласно которым пользователи ресурса больше не смогут полностью скрыть список своих друзей.

Владислав Цыплухин, руководитель пресс-службы «ВКонтакте»:
Одна из основных функций социальной сети - установление новых связей. Настройки приватности мешают этому процессу.

Начиная с субботы, пользователи ресурса смогут скрыть от посетителей их аккаунтов только 15 человек из списка друзей. В администрации сайта считают, что этого вполне достаточно, чтобы спрятать всех «тайных» друзей. Раньше правила сайта позволяли закрыть для просмотра полный список друзей.

За последнее время правила приватности меняются уже второй раз. Ранее администрация запретила скрывать стену (специальное место на странице пользователя, предназначенное для публикации публичных сообщений как владельцем аккаунта, так и его друзьями).

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# общество # Интернет

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