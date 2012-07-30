Пользователи интернета ищут порно зимой и в начале лета чаще, чем в другое время года, обнаружили ученые

Новости США. Исследователи из университета Вилланова в Пенсильвании изучили web-приложение корпорации Google «Google Trends» на предмет количественных запросов слова «порно» и других подобных фраз в сети интернет.

Учёных интересовала статистика последних 5 лет. Поиск по ключевым словам, связанным с непристойными фильмами и изображениями, выявил цикличное возрастание и падение интереса к этим темам с периодичностью раз в 6 месяцев. Те же результаты выявились и по запросам, связанным с термином «проституция».

Согласно результатам другого исследования, опубликованным в «Archives of Sexual Behaviour» («Архив сексуального поведения»), сезонность также наблюдается в тенденции рождаемости, продажи презервативов и проведении абортов. Также совпадают пики активности на сайтах знакомств и порнографических сайтах, сообщает ctv.by со ссылкой на The Atlantic.

То есть, половая активность людей возрастает зимой и в начале лета. Почему так?

По одной из версий учёных, это связано с наступлением курортного сезона в большинстве западных стран, когда люди обращаются к досугу, а не к работе. Хотя, есть и вторая версия: биологические ритмы человека запрограммированы так, что он стремится к продолжению рода именно в эти годовые циклы.

Доктор Патрик Марки, исследователь из университета Вилланова, заметил и ещё один интересный факт. Число людей, запрашивающих в google слово «порно» резко упало в конце 2009 года и стало постепенно восстанавливаться в начале 2010. Учёный предполагает, что это может быть связанно с финансовым кризисом, который вызвал, в первую очередь, спад финансовой и экономической активности граждан, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Справка:

Google Trends - публичное web-приложение корпорации Google. Позволяет выяснить, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках.