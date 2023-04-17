Поляки вытолкали в Беларусь очередную группу беженцев

Миграционная политика Польши продолжает демонстрировать принципы европейской демократии. В минувшие выходные военные из соседней страны доставили на границу с Беларусью группу беженцев и вытолкали их на нашу территорию через калитку для животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мало того, что обидчики оставили людей в опасном для их жизни положении, так и лишили их самого необходимого: отобрали воду и мобильные телефоны. Неделю назад вблизи польского заграждения наши пограничники обнаружили тело мужчины африканской внешности и это уже пятая смерть иностранца на границе с Польшей.