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Поляки вытолкали в Беларусь очередную группу беженцев

17 апреля 2023 13:04
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Миграционная политика Польши продолжает демонстрировать принципы европейской демократии. В минувшие выходные военные из соседней страны доставили на границу с Беларусью группу беженцев и вытолкали их на нашу территорию через калитку для животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Поляки вытолкали в Беларусь очередную группу беженцев-1

Мало того, что обидчики оставили людей в опасном для их жизни положении, так и лишили их самого необходимого: отобрали воду и мобильные телефоны. Неделю назад вблизи польского заграждения наши пограничники обнаружили тело мужчины африканской внешности и это уже пятая смерть иностранца на границе с Польшей.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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