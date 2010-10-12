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Поляки собираются под Могилевом для празднования 67 годовщины битвы под Ленино

12 октября 2010 14:39
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Именно здесь 12 октября 1943года состоялся боевой дебют первой польской пехотной дивизии Тадеуша Костюшко, сформированной на территории СССР из польских патриотов.

За мужество и героизм многие из них были награждены советскими орденами и медалями. Это сражение предшествовало знаменитой операции «Багратион» и Берлинской операции.

На героической высоте теперь находится мемориальный комплекс и Музей советско-польского боевого содружества.

Левон Вагнер, полковник в отставке войска польского:
Это история наших братских народов. Наша делегация привезла портрет Костюшки. Его мы хотим передать школе, которая заботится о польских могилах.

# общество # Фотофакт

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