Поляки собираются под Могилевом для празднования 67 годовщины битвы под Ленино

Именно здесь 12 октября 1943года состоялся боевой дебют первой польской пехотной дивизии Тадеуша Костюшко, сформированной на территории СССР из польских патриотов.

За мужество и героизм многие из них были награждены советскими орденами и медалями. Это сражение предшествовало знаменитой операции «Багратион» и Берлинской операции.

На героической высоте теперь находится мемориальный комплекс и Музей советско-польского боевого содружества.

Левон Вагнер, полковник в отставке войска польского:

Это история наших братских народов. Наша делегация привезла портрет Костюшки. Его мы хотим передать школе, которая заботится о польских могилах.