Поляки Латинской Америки: Анжелика Борис — это воспитанница мафиозной структуры

Польская пресса продолжает политизировать спор двух групп польского национального меньшинства в Беларуси.

В газете «Выборча» депутат партии «Социалдемократия польская» Марек Баровски предлагает польским властям семь шагов, которые они должны сделать в отношении Беларуси. Пан Баровски уверен, что санкции — не выход, а необходимо увеличить финансирование средств массовой информации, вещающих на Беларусь из Польши, увеличить финансирование белорусской оппозиции.

Риторику польских СМИ в отношении Беларуси постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ назвал не иначе как «хэйт спитч» — этот термин обозначает высказывания, которые могут навлечь на человека или группу лиц ненависть или презрение по национальному признаку. В частности, выступая сегодня на заседании Постоянного комитета ОБСЕ в Вене, Александр Сычёв сказал: «У нас вызывает серьезную озабоченность развернувшаяся в Польше публичная антибелорусская кампания, граничащая с hate speech и прямыми угрозами белорусским гражданам, в том числе и дипломатам. Весьма прискорбно, что некоторые наши партнеры, не проведя должного всестороннего анализа ситуации, дали себя втянуть в эти политические авантюры».

Белорусский дипломат еще раз подчеркнул, что «белорусское государство видит свою роль в обеспечении законности и прозрачности в урегулировании возникшего конфликта в строгом соответствии с национальным законодательством. Все предпринимаемые действия осуществляются исключительно в рамках белорусского правового поля. мы не намерены вмешиваться и диктовать членам Союза поляков на Беларуси способы решения их внутренних проблем. Рассчитываем на равное отношение ко всем белорусским гражданам, считающим себя этническими поляками, и со стороны польских официальных властей», — подытожил представитель Беларуси при ОБСЕ.

Ну а сам конфликт, докатился уже до поляков, проживающих в Латинской Америке. От импульсов из Польши всполошились даже поляки Перу. Газета «Ржэч посполита» публикует сегодня письмо главы Офиса Союза товариществ и польских организаций в Латинской Америке Яна Кабылянского. Вот видение конфликта между группой Борис и Союзом поляков на Беларуси из-за океана.

«Анжелика Борис — это воспитанница мафиозной структуры», — говорится в письме. — «Она пробует захватить имущество всей польской диаспоры в Беларуси. Маленькая группка, вышколенная мафиозной структурой из Польши, старается ввести подобную бандитско-мафиозную структуру в Беларуси», — считают поляки Латинской Америки.