Поляки Беларуси: долгая дорога к объединению

В Гродно прошел седьмой съезд поляков Беларуси. Многие уже считают его знаковым.

На съезде выбрали нового председателя - гродненского бизнесмена Станислава Семашко. Своей главной задачей новоизбранный председатель назвал укрепление авторитета организации и преодоление противоречий и конфликтов с польскими властями. Все, что зависит от белорусской стороны, уже сделано, уверены делегаты съезда. Теперь они надеются, что их слово услышат и в Польше.

«Союз поляков на Беларуси» - общественное объединение с богатой историей. Зарождалась организация ещё в перестроечные годы, в середине 80-ых. А уже в 1988 году в Гродно основано польское культурно-просветительское общество имени Адама Мицкевича.

1990 год стал для белорусских поляков своеобразной точкой отсчета. В июне прошел первый съезд национального меньшинства, на котором и было объявлено о создании Республиканского союза поляков Беларуси. Новое объединение поставило перед собой грандиозные задачи – возродить польскую культуру и польский язык. После долгих лет застоя, такие идеи только приветствовались. Союз крепчал и набирал силу. Почти за двадцать лет он вырос в крупнейшую национальную организацию Республики. 72 отдела по всей стране и более 10 тысяч членов. Построены две польские школы, созданы сотни самодеятельных коллективов. Однако, идиллия была нарушена четыре года назад. Доброту и гуманность локтями растолкала политика. Союз раскололся, а точнее раздвоился.

Четыре года противостояния между «Союзом поляков на Беларуси» официально зарегистрированным Минюстом и группой людей во главе с Анжеликой Борис, тоже именующих себя «Союзам» не пошли на пользу никому. Белорусских поляков их историческая родина поделила на правильных и не очень. Одни получали огромные деньги, другим запретили въезд в Польшу.

Седьмой съезд организации многие считают переломным этапом в деятельности «Союза поляков на Беларуси». На него возлагают надежды по преодолению так называемого раскола и нормализации отношений с властями Польши.

- Живем и мечтаем, чтобы закончились все недоразумения, все недомолвки и распри – для того, чтобы выбрать настоящий творческий состав руководства Союза поляков. И чтобы все занимались только культурно-просветительской работой, а не какими-то другими делами, которые только портят авторитет нашей национальности, - говорит Галина Синякова, делегат 7 съезда ОО «Союз поляков на Беларуси» (г. Лида).

- Я думаю что съезд даст новый импульс отношениям даже между государствами. Хочется, конечно, чтобы Польша признала легитимным это собрание. Потому, что как делегат съезда, как председатель районной организации я возлагаю надежды на то, что в конечном итоге будут найдены пути сближения, - рассказывает Виктор Кручковский, делегат 7 съезда ОО «Союз поляков на Беларуси» (г. Волковыск).

К съезду в «Союзе поляков» готовились несколько месяцев, соблюдены все необходимые процедуры. Не дремали и двойники - в марте они провели альтернативный съезд. Правда, делегатов никто не выдвигал, кворума не подсчитывал. Собралось несколько человек, объявили себя руководителями несуществующей организации, сами же за себя и проголосовали. В отличии от такой самодеятельности, члены «Союза поляков на Беларуси» строго следовали букве своего устава и законов страны.

Всего в Гродно приехали 143 делегата со всей Беларуси. Правда, ожидалось 150 человек. Руководители альтернативного «Союза» любыми способами старались сорвать мероприятие.

- Была распущена рода информация со стороны группы Борис о том, что те, кто не поедет на съезд получат снятие запрета въезда, карты поляков и так далее. Создается просто искусственная ситуация давления, - говорит Тадэуш Кручковский, член ОО «Союз поляков на Беларуси».

Проигнорировали 7-й съезд и официальные польские лица. Ни посол, ни даже консул в зале так и не появились.

- Проблемы связаны с политической позицией руководства Польши, которое развязало войну против польского национального меньшинства. Нельзя делить поляков, как это делилось в советские времена, на белых и красных, а сейчас на правдивых и неправдивых. Я считаю, что если подходить по такому политическому принципу, то половину Польши нужно отправлять в ссылку, так как они не согласны с линией правящей партии, - комментирует Тадэуш Кручковский.

Абсурдность такой ситуации понимают даже гости из Польши. Ярослав Ходеницки не раз пытался наладить диалог между польскими властями и союзом поляков на Беларуси, предпринимал все, чтобы объединить расколовшуюся организацию. Даже создал специальный «Комитет Объединения» в Белостоке.

- Я понял, что для раскольников главное - деньги. Они получают финансирование из Польши, и потерять его равносильно смерти. Но с проведением съезда, я думаю, все образуется. Ведь это же нонсенс, когда Союз под руководством Лучника был лишен связи с Польшей, а старики не могли получить визу, чтобы хотя бы побывать на могилах своих родственников, - говорит он.

Однако, такая «изоляция» на деятельность самого Союза поляков никак не повлияла. Организация по-прежнему занималась культурно-просветительской работой. Активно продолжать такую деятельность намерен и новый председатель «Союза поляков на Беларуси», предприниматель из Гродно Станислав Семашко. На съезде за него проголосовало 130 делегатов, только 5 высказались против и 8 воздержалось. Первоочередной задачей избранный руководитель считает нормализацию отношений с Польшей. И в том, что она наступит новый лидер нисколько не сомневается.

В планах нового руководителя «Союза» сделать организацию финансово независимой. Не просить денег, а самим зарабатывать. Только при таком условии можно будет проводить работу по возрождению польской культуры в полной мере.