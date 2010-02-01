Полумиллионного посетителя встретили в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще

Счастливчиком оказался житель Бреста.

Юбилейному гостю вручили фотоальбом, изданный специально к празднованию 600-летия заповедника. Книга рассказывает о многовековой истории уникального леса.

Александр Онуфриюк, полумиллионный посетитель:

В Поместье Деда Мороза я не в первый раз. Но удивился тому, что мне так повезло — я полумиллионный посетитель. Не думал, не гадал. Приехал отдохнуть, а тут еще и подарок дали.

Сказочная лесная усадьба распахнула свои ворота для гостей семь лет назад. С тех пор число желающих увидеть красоты белорусской природы растет. Нынешней снежной зимой в пуще — настоящий туристический бум. Только за первый месяц нового года поместье Деда Мороза приняло более 50 тысяч посетителей.