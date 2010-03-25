Полуфабрикаты с истекшим сроком годности продавали в одном из магазинов Минска

Чтобы вернуть залежавшийся товар обратно на витрины, в столичном магазине мясным деликатесам возвращали вторую молодость.

Полуфабрикаты с истекшим сроком годности продавцы превращали в товар без срока давности. С помощью маркировочных ярлыков с нужными датами изготовления продукция не первой свежести становилась качественной. Так бы и продавали брак, но лавочку прикрыл госконтроль.

Татьяна Смолич, начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг комитета государственного контроля Республики Беларусь:

– Эти ленты использовались для перемаркировки продукции с истекшим сроком годности. Мы нашли 122 единиц таких лент. На момент проверки было уже перемаркировано 14,5 кг бедра цыпленка.

Парадокс, но брак, оказывается, в цене и у покупателя, и у продавца. Чтобы найти, где собака зарыта, сотрудники госконтроля с ревизией решили наведаться к фирме-поставщику. Но так сложились обстоятельства, что накануне визита фирму обворовали.