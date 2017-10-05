«Получится неразрывное соединение»: могилевские ученые научились увеличивать срок службы деталей сельскохозяйственной техники

Евгений Марукович, академик, заведующий отделом Института технологии металлов Национальной академии наук Беларуси:

Можно вот этот нож-пластинку сделать из очень дорогой стали, ее закалить, она будет прочная и долго служить. И то в пределах условных – долго. Но это очень дорого. А изнашивается, в основном, режущая кромка. Самая главная и большая трудность – всего лишь 0,5 миллиметра – наплавляется это из материала порошка. Порошок должен расплавиться, и в это время должны быть такие условия соединения с тем металлом, чтобы атомы одного металла проникли в решетку кристаллическую другого. И только тогда получится неразрывное соединение. Это самая трудная и самая тяжелая задача.