«Получится неразрывное соединение»: могилевские ученые научились увеличивать срок службы деталей сельскохозяйственной техники
Новости Беларуси. Белорусское ноу-хау. Могилевские ученые нашли способ увеличения срока службы деталей сельскохозяйственной техники. Они разработали технологию нанесения износостойких покрытий на ножи агрегатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обычная сталь при скашивании, срезании или вырубке достаточно быстро выходит из строя. Ученые же придумали наплавлять на режущие кромки специальный металлический порошок. Его состав и технология нанесения держатся в секрете.
Евгений Марукович, академик, заведующий отделом Института технологии металлов Национальной академии наук Беларуси:
Можно вот этот нож-пластинку сделать из очень дорогой стали, ее закалить, она будет прочная и долго служить. И то в пределах условных – долго. Но это очень дорого. А изнашивается, в основном, режущая кромка. Самая главная и большая трудность – всего лишь 0,5 миллиметра – наплавляется это из материала порошка. Порошок должен расплавиться, и в это время должны быть такие условия соединения с тем металлом, чтобы атомы одного металла проникли в решетку кристаллическую другого. И только тогда получится неразрывное соединение. Это самая трудная и самая тяжелая задача.
Первая партия уже отправлена на испытание. Но работа над эффективным использованием различных сплавов продолжается. Например, как придать большую гибкость чугуну, а алюминию большую прочность. Ученые утверждают: сейчас человечество использует только 15-20 % свойств металлов.