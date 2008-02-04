Получить польскую визу стало сложнее:

Если несколько месяцев назад - главной проблемой были бесконечные очереди из желающих получить польскую визу. То после вступления Польши в Шенген возникли проблемы другого характера.

Вообще отказы в получении визы для стран Шенгена - норма. Это подтверждают и те, кто постоянно ездит в Германию и Францию. И в принципе, это обычная практика. Отказ даже не обязаны мотивировать. Есть одно но. Среди необходимых документов для получения визы - бронь отеля и бронь билетов. Так что если деньги были внесены, а в визе вам отказано, то и деньги вы теряете. Как собственно и 60 евро за визу.

Польский Посол объяснил нам, что страна еще не успела подготовиться. По его словам - все имеющиеся трудности временные и незначительные. Ну, что ж подождем, может действительно еще все наладится. Жаль только, что при тех высоких требованиях, которые Евросоюз предъявляет к своим странам, Польша пока не готова соответствовать европейскому уровню.

