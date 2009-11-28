Получить на Новый Год посылку от Деда Мороза

С 1 декабря в Витебске начинает работать предновогодняя почта.

И не надо бояться, что письмо Деду Морозу не дойдет. На Витебском главпочтамте заверили: современная почта гарантирует доставку посланий известному адресату. «Новогодние филиалы» открываются сразу в трех отделениях связи областного центра.

Обязательное условие только одно: чтобы взрослые заблаговременно оформили заказ. И тогда накануне Нового года почтальон доставит в дом посылку с подарком, о котором мечтают малыши.

Кстати, похожую услугу готов оказывать и Зюзя Поозерский. Его можно назвать младшим братом Деда Мороза. Резиденция Зюзи находится в семи километрах от живописного города Поставы, на северо-западе Витебщины, пишет «Рэспубліка».