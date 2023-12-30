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Получила гражданство, выиграла лотерею, набрала 30 млн в TikTok! Анонс ток-шоу «Большой город»

30 декабря 2023 08:41
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Время подводить итоги. 31 декабря в финальный день 2023-го в студии ток-шоу «Большой город» соберутся люди, для которых уходящий год точно останется в памяти благодаря знаковым событиям в их жизни. И вот о чем расскажут герои программы.

Получила гражданство, выиграла лотерею, набрала 30 млн в TikTok! Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Когда социальные сети взрываются от доброты, любви к детям и профессионализма учителя. Ролик, набравший около 30 миллионов просмотров.

Получила гражданство, выиграла лотерею, набрала 30 млн в TikTok! Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Вернуться к жизни после 70 дней реанимации. Врач, который каждый день спасает людей.

Получила гражданство, выиграла лотерею, набрала 30 млн в TikTok! Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Новенький белорусский паспорт со столичной пропиской. Добро пожаловать в Минск! История счастливого получения гражданства.

Получила гражданство, выиграла лотерею, набрала 30 млн в TikTok! Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Невероятное везение и осуществление мечты! Выиграла лотерею и продолжает верить в удачу!

Получила гражданство, выиграла лотерею, набрала 30 млн в TikTok! Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Обошла всех конкурентов и стала победительницей республиканской олимпиады! Дарим 100 баллов от «Большого города»!

Получила гражданство, выиграла лотерею, набрала 30 млн в TikTok! Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Мать-героиня, которая в 2023 году получила орден за рождение пятерых детей. Незабываемые эмоции.

Получила гражданство, выиграла лотерею, набрала 30 млн в TikTok! Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Машинист-инструктор метро, для которого титул «Минчанин года» стал светом в конце туннеля.

Получила гражданство, выиграла лотерею, набрала 30 млн в TikTok! Анонс ток-шоу «Большой город»-22

Дизайнер, который придумал и воплотил самую креативную елку сезона.

Много добрых новогодних историй. Праздничный «Большой город» – в последний день 2023-го, 10:00.

# Новый год # общество # Екатерина Забенько

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