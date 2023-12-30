Получила гражданство, выиграла лотерею, набрала 30 млн в TikTok! Анонс ток-шоу «Большой город»

Время подводить итоги. 31 декабря в финальный день 2023-го в студии ток-шоу «Большой город» соберутся люди, для которых уходящий год точно останется в памяти благодаря знаковым событиям в их жизни. И вот о чем расскажут герои программы.

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