Полученные от проживания в общежитиях деньги планируют выделять тем студентам, которые снимают жилье

В Беларуси студенты будут платить за общежития в зависимости от комфортности. Такое решение приняло Правительство.

Анна Архипова осваивает новые апартаменты. Комфорт и удобство – диагноз от будущего медика. Причем стоит это в пять раз меньше, чем съемная комната.

Анна Архипова, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

Условия в комнате на съемной квартиры не сравняться с условиями в комнате общежития. Здесь есть и Интернет, и телевидение. Здесь даже места в шкафу намного больше, чем там.

В съемной квартире выходило тысяч 500-600, здесь – 105 тысяч. Это меньше половины моей стипендии.

Если раньше оплата за место в общежитии была фиксирована, то сейчас, ради справедливости, решили подойти к этому вопросу индивидуально. Таким образом, стоимость проживания в общежитиях с низким уровнем комфортности обойдется в одну базовую величину – это 35 тысяч рублей в месяц. В общежитиях второго уровня нужно отдать 70 тысяч рублей, а в ультрасовременных обустроенных новостройках место для студента будет стоить 105 тысяч рублей.

Полученные за проживание в общежитиях деньги будут поступать в распоряжение высшего учебного заведения. За эти средства планируют материально поддержать тех студентов, кто все же вынужден снимать квартиры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К примеру, в медуниверситете с открытием нового общежития лишь 5% студентов вынуждены снимать жилье. В учебном заведении находят возможность их поддержать.

Анатолий Сикорский, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Оказываем материальную помощь, есть специальный фонд, из которого мы черпаем средства для их поддержки. Этот фонд будет еще больших объемов. И, тем самым, мы будем иметь большие возможности для оказания дотационной помощи тому студенту, который не имеет жилья.

Современные студенты рассчитывают не только на помощь вуза и государства, но и стремятся зарабатывать сами. Практически в каждом вузе есть даже специальная служба, которая заботиться о трудоустройстве, предлагая вакансии.

Антон Родич, и.о. секретаря первичной организации РОО «БРСМ» Белорусского государственного медицинского университета:

Ребята идут с удовольствием, потому что это возможность получения опыта.

Каждый четвертый студент нашего вуза работает в медицинских учреждениях нашего города.

В Беларуси практической подготовке студентов – особое внимание. Начиная с 3-4 курса, организована стажировка по специальности, где будущий специалист получит не только первый опыт, но и заработает первые деньги.