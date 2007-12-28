Получателей бесплатного детского питания станет больше

В Беларуси повышен критерий нуждаемости при получении бесплатного детского питания. Он увеличен до 100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В настоящее время планка нуждаемости - 60% БПМ. Ее повышение позволит расширить контингент получателей, обеспечить адресность при назначении. Напомним, в Беларуси с 1999 года право на бесплатное питание имели только три категории семей - многодетные, неполные и те, в которых оба родителя - студенты. В апреле нынешнего года количество получателей такой помощи возросло с 8 до 14 тысяч человек. На бесплатное получение детского питания могут претендовать все семьи, но при этом должен учитываться их доход.