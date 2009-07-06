Получать деньги от физических лиц застройщики могут только на основании договоров долевого строительства

Еще один документ, регулирующий вопросы жилищного строительства, подписал Глава государства.

Привлечение застройщиком денежных средств физических лиц отныне возможно только на основании договоров создания объектов долевого строительства, а также выпуска жилищных облигаций.

Это обусловлено тем, что некоторые застройщики заключают договоры инвестирования строительства квартири получают от этого прибыль.

Местные исполкомы теперь вправе направлять застройщику очередников в качестве дольщиков. Кроме того, проектные декларации застройщики жилья в Беларуси должны публиковать не менее чем за 7 дней до заключения договоров.

Информацию о строительстве местные исполкомы обязаны размещать в трехдневный срок на своих сайтах в Интернете после ее получения.