Полтора миллиона долларов – регионам Беларуси, пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Такой проект намерено реализовать в течение трех лет в нашей стране Посольство Японии при содействии ООН. Правительство страны через ЮНЕСКО уже оказывало помощь в поставке белорусским больницам медоборудования и препаратов. Так, с 1993-го по 99-й годы она составила 3,5 миллионов долларов. За четыре последних года реализовано еще 9 правительственных программ. Помощь японская сторона оказывала Беларуси и через международный Красный Крест.