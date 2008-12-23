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Полтора миллиона долларов – регионам Беларуси, пострадавшим от аварии на ЧАЭС

23 декабря 2008 11:46
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Такой проект намерено реализовать в течение трех лет в нашей стране Посольство Японии при содействии ООН. Правительство страны через ЮНЕСКО уже оказывало помощь в поставке белорусским больницам медоборудования и препаратов. Так, с 1993-го по 99-й годы она составила 3,5 миллионов долларов. За четыре последних года реализовано еще 9 правительственных программ. Помощь японская сторона оказывала Беларуси и через международный Красный Крест.
# общество

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