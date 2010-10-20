Полтора миллиона белорусов и литовцев будут ездить друг к другу без виз

Соглашение о взаимных поездках белорусов и литовцев коснется не только жителей сотен приграничных деревень, но и таких крупных городов, как Вильнюс, Гродно и Лида. Все, кто живет в 50 километрах по обе стороны границы, теперь смогут пересекать ее по специальным удостоверениям. Выдавать такое разрешение будут на пять лет, а обойдется оно втрое дешевле, чем одна шенгенская виза.

Деревня Привалка расположена всего в трёх километрах от литовской границы. Большая половина местных жителей имеют родственников в соседней республике. В последние годы посещали они друг друга редко.

У пенсионерки Леонарды Чабатар дети и внуки живут в Литве и бабушку навещают нечасто. Большая семья собирается раз в пять лет. Чтобы поехать к родным самой, говорит Леонарда Владиславовна, оформляется виза. Значит нужно ехать в областной центр. Для пожилого человека это нелегко.

Леонарда Чабатар, жительница деревни Привалка Гродненского района:

Вы подумайте они приехали ко мне, а я не знала, что делать. Теперь пошёл мой правнук в школу, а я еще его не видела.

Похожая ситуация и у соседки. В советские времена Сабина Коленда с мужем жила в Литве. Затем переехали в белорусскую деревню. В прибалтийской республике остались две дочки и сын. В гости дети приезжают не чаще одного раза в год. Сама же Сабина Антоновна к родным попала всего раз — на свадьбу внучки.

Сабина Коленда, жительница деревни Привалка:

Сделала одноразовую визу — у внучки свадьба была. Это три года назад было, с тех пор я там и не бывала

Иолита Юрканис — литовка по национальности. В Беларусь переехала 18 лет назад, но гражданства не меняла. Теперь своих родных навещает без проблем, а вот выехать всей семьёй получается нечасто.

Иолита Юрканис, жительница деревни Привалка:

Надеемся, что теперь будет намного легче — много родственников. Из Литвы будут ездить сюда, и из Беларуси в Литву.

Уже весной ездить друг к другу в гости будет проще не только жителям деревни Привалка. Такую возможность получат еще 1,5 миллиона литовцев и белорусов. Все, кто живет в пятидесяти километрах от границы. Специальное удостоверение стоит 20 евро и позволит 5 лет выезжать в соседнюю страну без виз. Получить его можно будет уже весной, когда подписанное соглашение вступит в силу. Кстати, литовская сторона уже заявила о том, что соответствующие документы отпечатаны.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненский район.