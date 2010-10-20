Полтора миллиона белорусов и литовцев будут ездить друг к другу без виз

Деревня Привалка расположена всего в трёх километрах от литовской границы. Большая половина местных жителей имеют родственников в соседней республике. В последние годы посещали они друг друга редко.
У пенсионерки Леонарды Чабатар дети и внуки живут в Литве и бабушку навещают нечасто. Большая семья собирается раз в пять лет. Чтобы поехать к родным самой, говорит Леонарда Владиславовна, оформляется виза. Значит нужно ехать в областной центр. Для пожилого человека это нелегко.
Леонарда Чабатар, жительница деревни Привалка Гродненского района:
Вы подумайте они приехали ко мне, а я не знала, что делать. Теперь пошёл мой правнук в школу, а я еще его не видела.
Похожая ситуация и у соседки. В советские времена Сабина Коленда с мужем жила в Литве. Затем переехали в белорусскую деревню. В прибалтийской республике остались две дочки и сын. В гости дети приезжают не чаще одного раза в год. Сама же Сабина Антоновна к родным попала всего раз — на свадьбу внучки.
Сабина Коленда, жительница деревни Привалка:
Сделала одноразовую визу — у внучки свадьба была. Это три года назад было, с тех пор я там и не бывала
Иолита Юрканис — литовка по национальности. В Беларусь переехала 18 лет назад, но гражданства не меняла. Теперь своих родных навещает без проблем, а вот выехать всей семьёй получается нечасто.
Иолита Юрканис, жительница деревни Привалка:
Надеемся, что теперь будет намного легче — много родственников. Из Литвы будут ездить сюда, и из Беларуси в Литву.
Уже весной ездить друг к другу в гости будет проще не только жителям деревни Привалка. Такую возможность получат еще 1,5 миллиона литовцев и белорусов. Все, кто живет в пятидесяти километрах от границы. Специальное удостоверение стоит 20 евро и позволит 5 лет выезжать в соседнюю страну без виз. Получить его можно будет уже весной, когда подписанное соглашение вступит в силу. Кстати, литовская сторона уже заявила о том, что соответствующие документы отпечатаны.
Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненский район.