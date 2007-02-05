Полтора миллиарда рублей на зимние забавы

В школах Минского района обновляют спортивный инвентарь. Лыжи и коньки еще советских времен меняют на сноуборды.На дворе плюсовая температура, а в школах все равно накатывают лыжню. С прошлого года зимний спортинвентарь в 73 обновили на 100%. Закупили 60 пар лыж, 30 пар фигурных и хоккейных коньков. Но их все равно не хватает. Спрос превышает предложения. У пункта проката очередь за час до открытия.

К вечеру на каток приходят около сотни желающих. Но лишь каждый второй - в снаряжении. В прошлом году детской юношеской школе поселка "Большевик" подарили 40 пар новых коньков.

В этом году Миноблисполком выделил полтора миллиарда белорусских рублей на покупку спортинвентаря для школ и пунктов проката.