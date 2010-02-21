Польско-белорусские отношения в вопросах и ответах

Одной из центральных тем недели, уже которую неделю остается рядовой хозяйственный спор вокруг здания ивенецкого Дома поляков и сопутствующий ему громкий международный почти скандал. Появившись благодаря стараниям некоторых политических сил в Польше, он был раздут группой радикальной бизнесвумен Анжелики Борис, которая участием в чужой политике пожелала скрыть собственные просчеты в экономике.

И вот в эту среду суд данный конфликт полностью разрешил: Дом поляков остался у Союза поляков.

Вот только страсти в польско-белорусских отношениях так и не стихли. Как и почему это получилось языком фактов, свидетельств и экспертных оценок в следующем материале программы.

С чего все началось в Польше?

Мариам Лемкин, политолог:

- Эскалация ситуации в отношениях между Польшей и Беларусью, которую многие эксперты уже успели назвать «дипломатическим скандалом», может оказаться хорошо спланированным предвыборным проектом польского президента Леха Качиньского. Напряжение ситуации в Беларуси совпало с фактическим стартом предвыборной кампании в Польше. Поляки чересчур чувствительны к вопросам, которые касаются польской диаспоры. Главное - вовремя сыграть на чувствах избирателей. Анжелику Борис многие считают проектом Качиньского. Проект, который был разработан давно, на всякий случай и который в любой момент можно запустить.

Какие претензии возникли к фирме Анжелики Борис «Полоника» в Беларуси?

Александр Янкевич, начальник управления координации и организации контрольной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области:

Во втором полугодии 2009 года в поле зрения областной налоговой инспекции попала «Полоника». Данная организация зарегистрирована в Гродно. Налоговая инспекция выяснила, что в своей коммерческой деятельности данная организация нарушала налоговое законодательство. «Полоника» получала от иностранной организации денежные средства и расходовала их не на те нужды, которые были оговорены. Были установлены и другие нарушения законодательства — это и неправильное исчисление налогов, и нарушение приема наличных денежных средств.

Какую роль сыграла группа Анжелики Борис в вопросе об Ивенецком Доме поляков?

Алиция Абрамович, член Ивенецкого отдела союза поляков на Беларуси:

Когда я пришла сюда и увидела, что здесь творится – это был ужас. Борис собрала молодчиков, которые. Понятное дело, не «за бесплатно» приехали. А наших ивенецких было человек 50.

Чем завершился хозяйственный спор о польском Доме в Ивенце?

Судья:

Суд решил: устранить препятствия в осуществлении права собственности общественным объединением «Союз поляков на Беларуси» по капитальному строению – двухэтажному кирпичному зданию культурного центра – расположенному в гп. Ивенец Воложинского района Минской области по ул. 1-го Мая, д.7.

Станислав Бурачевский, Председатель Ивенецкого отдела Союза поляков на Беларуси:

Расставлены все точки над «i». Суд вынес решение, которое и должно быть. Польский Дом и дальше будет продолжать свою работу согласно Уставу.



Что думают в Литве о спекуляциях на тему положения польской диаспоры?

Юстинас Каросос, заместитель главы Комитета по иностранным делам Сейма Литовской Республики:

Постоянно на бытовом уровне какие-то конфликты. Теперь и на политическом уровне. Даже парламентарий один от Литвы, относящийся к польской диаспоре, претензии выдвигал. Да, здесь это дело политиков не очень крупного масштаба. Потому что политики крупного масштаба они могут себе капитал собрать другими мерами.

Как на самом деле обстоит дело с польским национальным меньшинством в Беларуси?

«Союз поляков на Беларуси» объединяет около 10 тысяч членов.

В управлении организации находится 16 «польских Домов».

Пользуется льготным налогообложением.

Многие структуры освобождены от уплаты налога на недвижимость.

Польский язык изучают более 22 тысяч человек. В 145 общеобразовательных учреждениях язык изучают 6 тысяч учащихся. В 2 школах польский – основной язык обучения. В 7 ВУЗах имеются кафедры польской филологии.

Почему искусственно политизированный конфликт вокруг ивенецкой ситуации продолжается?

Влодзимеж Цимошевич, сенатор, экс-премьер-министр Польши:

Польские организации в Беларуси очень сильно втянуты совершенно не в те дела, которыми должны заниматься объединения национальных меньшинств. Внешняя политика Польши трактуется польскими политическими партиями как инструмент в их внутренних играх и негативно влияет на результативность. Давление СМИ и оппозиции на правительство привело к тому, что публично предъявлен своего рода ультиматум белорусским властям. Так вообще не поступают.

Выигрывает ли кто-нибудь от ухудшения польско-белорусских отношений?

Мирослав Машень, директор транспортной компании (Польша)

Эта ситуация не способствует экономическим отношениям между нашими странами, их развитию. Мы долго работали, чтобы наладить контакты, в частности экспортировать белорусские товары через порт Гданьска. И это искусственное нагнетание обстановки не идет на пользу ни белорусским, ни польским фирмам. Свои внутренние проблемы каждая сторона должна решать самостоятельно. Бизнесмены Польши будут обращаться к своему правительству, чтобы этот вопрос не был камнем преткновения между нашими странами.

Андрей Попов, Начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси:

Министерство иностранных дел Республики Беларусь с озабоченностью воспринимает разворачивающуюся антибелорусскую кампанию в Польше, которая может нанести серьезный ущерб интересам развития белорусско-польских отношений. Мы готовы предпринять совместные усилия для сохранения достигнутого уровня и дальнейшего развития белорусско-польских отношений на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга. Убеждены, что это отвечало бы интересам народов наших стран и стабильности на европейском континенте.

Глеб Лавров.