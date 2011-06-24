Польский журналист Петр Иконович: В Польше 25% детей голодают

В Национальной библиотеке сегодня собрались участники VI Белорусского международного медиафорума — полтысячи представителей СМИ из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Тема живо интересовавшая всех — объективность подачи информации. Ведь, как сегодня не раз отмечали участники форума, западные средства массовой информации зачастую подают в своих материалах далекую от действительности реальность.

Петр Лучак, журналист газеты «Нойес Дойчланд»(Германия):

Многие средства массовой информации в Германии, да и в соседней Польше, выставляют Беларусь в искаженной реальности. Так, как это выгодно определенной группе людей. Не секрет, что многие западные СМИ не являются свободными и независимыми — они находятся в руках могучих частных концернов, они лоббируют свои экономические интересы.

Петр Иконович, автор общественно-политического еженедельника «Ние» (Польша):

Здесь ещё сохранилось социальное общество, которое совсем разрушено в моей стране. У нас 25% детей голодает — это данные Евростата.

Похожие мысли озвучили и российские журналисты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ведь далеко не все авторы статей и репортажей с броскими заголовками о Беларуси, имеют о нашей стране реальное представление.

Натали Голицына, кандидат искусствоведения (Россия):

Я вернусь обратно в Россию и буду рассказывать истинные вещи о том, что здесь происходит, потому что та информация, которую показывают в России — она чудовищна.

СМИ не должны становиться инструментом политической борьбы. Такое мнение озвучил с трибуны Глава Администрации Президента Беларуси. Владимир Макей особо обратил внимание участников медиафорума на то, что новые информационные возможности таят в себе угрозу манипулирования и поражения сознания людей.

Владимир Макей, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Каждый журналист должен осознавать власть своего слова. И хотя многие повестки формируются политиками и финансовыми корпорациями, но именно журналисты имеют возможность корректировать их, вносить акцент морали и справедливости.

Такой формат встречи позволил не только в открытой дискуссии обсудить наиболее острые проблемы, но и увидеть в нашей стране то, о чем не скажут в одиозных СМИ у них на родине.