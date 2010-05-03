Польский студент стал двукратным чемпионом мира по судоку

Студент из Польши Ян Мрозовски (Jan Mrozowski) защитил титул чемпиона мира по решению головоломок судоку.

В финальном состязании 23-летний Мрозовски, студент строительного факультета одного из университетов Кракова, решил десять головоломок за 54 минуты и 4 секунды. Этот результат обеспечил ему победу над соперниками и второй титул чемпиона мира.

После триумфального завершения турнира Мрозовски признался, что на этот раз победа далась ему с трудом. По его словам, он допустил несколько глупых ошибок, которые могли стоить ему чемпионского титула.

Что касается других участников соревнования, то второе место досталось представителю Чехии, а третье — японцу. Однако в общекомандном зачете победу праздновала Германия, набравшая наибольшее количество очков.

Чемпионат мира по судоку впервые прошел в 2006 году и с тех пор проводится ежегодно. В 2010 году за титул чемпиона мира боролись 120 представителей 32 стран мира.

До Мрозовски одержать две победы подряд удалось также Томасу Снайдеру (Thomas Snyder) из США, пишет Lenta.ru.