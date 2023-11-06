Прямой эфир

Польский солдат выстрелил в беженца возле границы с Беларусью

06 ноября 2023 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Откровенный беспредел продолжает твориться у рубежей Беларуси со странами ЕС. Избиения, издевательства, убийства – на счету европейских силовиков не одно преступление. А накануне стало известно об очередном вопиющем случае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский солдат выстрелил в беженца возле границы с Беларусью-1

Польский солдат подстрелил беженца на территории Подляского воеводства – у границы с нашей страной. В пресс-службе окружной прокуратуры Белостока попытались выгородить стрелка, заявив, что инцидент – случайность, якобы солдат споткнулся.

Однако в этот раз избежать правосудия не удастся. Раненого иностранца доставили в госпиталь. В зависимости от тяжести последствий выстрела для пострадавшего польскому силовику может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

# Беженцы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Участников ЗОЖ-проекта наградили в Минске
06 ноября 2023 09:28

Участников ЗОЖ-проекта наградили в Минске

Мощная магнитная буря накрыла Землю
06 ноября 2023 08:50

Мощная магнитная буря накрыла Землю

Брестская область презентует свой потенциал на международной выставке в Шанхае
06 ноября 2023 07:39

Брестская область презентует свой потенциал на международной выставке в Шанхае