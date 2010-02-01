Польский пианист установил новый рекорд Гиннеса по длительности игры

Польский пианист Ромуальд Коперский установил новый рекорд по длительности игры на музыкальном инструменте - 101 час 8 минут и 3 секунды.

Музыкант сел за пианино в Гданьске в среду в 10 часов утра. Под аплодисменты публики 54-летний Коперский сыграл свою «победную» песню в 101-часовом фортепианном концерте — Fly me to the moon, написанную в 1954 году и часто исполнявшуюся Фрэнком Синатрой и Дианой Кралл.

Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса, польскому пианисту пришлось выполнить жесткие требования: концерт должен был проходить в месте, открытом для публики 24 часа в сутки, а в репертуаре должны были быть общеизвестные произведения классической музыки, музыки из кинофильмов, джаз, но без импровизации, сообщает NEWSru.com.

Музыкант мог повторять произведения только через четыре часа после исполнения, а перерывы между музыкальными фрагментами не должны были быть более 30 секунд. После каждого часа игры Коперский мог сделать перерыв длительностью не более пяти минут.

Предыдущий рекорд — 101 час 7 минут — был установлен венгром Чарльзом Бруннером.