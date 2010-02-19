Польский «Наш дзенник»: Мы подверглись запланированной поэтапной агрессии СССР

Попытки пересмотра истории давно стали нормой в публикациях польских газет. И это в стране, за освобождение которой погибло 600 тысяч советских солдат.

Так, «Наш дзенник» безапелляционно заявляет: «Следует требовать обнародования всей правды о репрессиях против польского народа, начавшихся ещё даже до начала Второй мировой войны. Мы подверглись запланированной поэтапной агрессии СССР, направленной против польского государства и польского народа, а также имевшим систематический и продолжительный характер этническим чисткам, совершавшимся не только по политическим, но и чисто национальным соображениям».

Впрочем, «Наш дзенник» не сказал ничего удивительного на фоне получившей широкую и печальную известность публикации в «Речи Посполитой» польского профессора Павала Вечоркевича, который сказал буквально следующее: «Мы могли бы найти место на стороне Рейха почти такое же, как Италия и, наверняка, лучшее, нежели Венгрия или Румыния. В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с Рыдз-Смиглы принимали бы парад победоносных польско-германских войск».

А ведь по гитлеровскому плану «Ост» предусматривалось уничтожение и выселение 80-85 % поляков.