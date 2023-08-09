Польские военные раздели беженцев, отняли документы и выгнали на территорию Беларуси

Беспредел со стороны польских силовиков не знает границ. Все заявления Варшавы о соблюдении законных процедур по каждому факту пребывания беженцев на территории страны, разбиваются о факты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти кадры – прямое подтверждение тому, что иностранцы сталкиваются с бесчеловечным, унизительным и жестоким обращением со стороны польских военных.

Накануне силовики сопредельной страны в очередной раз продемонстрировали «приверженность демократическим ценностям». Они доставили группу беженцев к белорусским рубежам, заставили их раздеться, отняли документы, деньги и телефоны. А после заставили пересечь границу. Чтобы запугать людей, польские военные произвели выстрелы в воздух. Стоит отметить, что несмотря на все факты, кричащие о моральном и физическом насилии в отношении иностранных граждан, международные правозащитные организации продолжают молчать о происходящем на границе Беларуси с ЕС.