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Польские военные раздели беженцев, отняли документы и выгнали на территорию Беларуси

09 августа 2023 17:07
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Беспредел со стороны польских силовиков не знает границ. Все заявления Варшавы о соблюдении законных процедур по каждому факту пребывания беженцев на территории страны, разбиваются о факты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти кадры – прямое подтверждение тому, что иностранцы сталкиваются с бесчеловечным, унизительным и жестоким обращением со стороны польских военных.

Польские военные раздели беженцев, отняли документы и выгнали на территорию Беларуси-1

Накануне силовики сопредельной страны в очередной раз продемонстрировали «приверженность демократическим ценностям». Они доставили группу беженцев к белорусским рубежам, заставили их раздеться, отняли документы, деньги и телефоны. А после заставили пересечь границу. Чтобы запугать людей, польские военные произвели выстрелы в воздух. Стоит отметить, что несмотря на все факты, кричащие о моральном и физическом насилии в отношении иностранных граждан, международные правозащитные организации продолжают молчать о происходящем на границе Беларуси с ЕС.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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