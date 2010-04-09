Польские власти пока не отреагировали на открытое обращение белорусских поляков к руководству страны

10 марта бумагу с 24 тысячами подписей отдали в посольство Польши. Сегодня представители инициативной группы попросили сообщить им о результатах.

Напомним, в обращении к Президенту Польши, маршалкам Сената и Сейма, а также премьер-министру граждане Беларуси польской национальности просили прекратить дискриминационную политику по отношению к своим соотечественникам. Авторы письма отметили, что группа белорусских поляков под руководством Анжелики Борис представляют небольшое количество граждан, проживающих в Беларуси. Поэтому эти люди не могут отражать интересны большинства.

В обращении они отметили, что белорусское государство никогда не нарушало права национальных меньшинств. Также они призвали принять меры по прекращению разгула фальши в польских СМИ, а также дать возможность общественности узнать объективную информацию.

Станислав Касперович, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

На факты, изложенные в обращении, у них нет контраргументов. Наверное, Анжелика Борис, грубо говоря, пиарит себя. За ней — очень малое количество граждан польской национальности, которые, наверное, в чем-то заинтересованы. По каким причинам, мы сказать не можем. Скорее всего, здесь какие-то личные интересы. Вокруг нее нет и тысячи человек. Идет ложь, чтобы спровоцировать наших граждан поляков, чтобы получилась рознь на своих и чужих. Я думаю, что эта провокация не прекратится.