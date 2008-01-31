Польские таможенники взяли тайм-аут

Возобновлена работа сразу нескольких погранпереходов - на пунктах таможенников задействовали больше, чем когда-либо.

Польские журналисты окрестили восточную межу как границу терпимости. В аллее из фур на расстоянии метра молчаливо ходят замученные дальнобойщики. Картина из дня в день на протяжении более недели. Пересечение польской границы как испытание предела выносливости и характера.

Новости на сегодня крайне противоречивые. Очередной раунд переговоров впереди - пока таможенники вступили на пост и работают в отличие от дней предыдущих. На погранзаставах сотрудников больше обычного.

На уступки пошли и водители. Дальнобойщики уже пытались спровоцировать польские власти, парализовав движение на трассе Брест-Варшава в обе стороны, причем в баррикаде оказались и дипломатические машины, среди них и белорусский консул в Бяла Подляске.

На некоторых погранпереходах белорусско-польской границы ситуация временно выравнивается. Например, на пункте "Козловичи-Кукурыки" очередь сократилась с 60 километров до 45. На терминале - почти 300 машин. Сохраняются многокилометровые "колейки" на украинско-польской границе.



На чем сойдутся Минфин и представители профсоюза таможенников никто говорить не берется. Разговор не вяжется уже который день. Стражи границы не верят правительству, и кормиться обещаниями не собирается.

В Польше уже пошла цепная реакция - вирус пограничного саботажа распространяется - с аналогичными претензиями к правительству Польши обратились профсоюзы учителей, почтальонов, врачей и шахтеров.

Менее напряженной ситуация стала на Гродненской таможне. Уже вчера многокилометровая очередь с польской стороны стала уменьшаться. Однако многие водители изменили маршруты в объезд проблемных участков. Основной грузопоток пошел через Литовскую территорию.

Самый проблемный участок границы, международный пункт пропуска "Козловичи", тоже заработал в относительно нормальном режиме. По последней информации очереди на польской стороне уменьшились до 4 километров. Около 80% служащих вышли на работу. Правда, уже завтра они намерены продолжить забастовку.

Ситуацию на польской границе сегодня прокомментировали и европейские чиновники. Руководители правоохранительного блока таможенных служб Литвы, Латвии и Финляндии, а также их коллеги из России и Украины приехали в Беларусь на международный семинар-совещание.