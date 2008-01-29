Польские таможенники прекращают забастовку

Началось движение транспорта, заработал гродненский участок, а также "Варшавский мост".Белорусские и польские пограничники действуют сейчас согласованно, на основании договоренностей, достигнутых накануне в ходе встречи в Бресте. Задача - максимально быстро разгрузить погранпереходы. Стражи границы принимают все меры, чтобы сложная обстановка не вышла из под контроля.



Однако понадобится до трех суток, чтобы они заработали в обычном режиме. К примеру, на переходе "Брузги" стоит 40 машин, это 2-3 километра. Очередь на въезд в Беларусь в пункте пропуска "Козловичи-Кукурыки" 50 километров. C польской стороны у погранперехода скопилось около двух тысяч большегрузных авто.



На выезд из Беларуси очереди нет.