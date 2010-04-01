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Польские студенты изобрели автомобиль, преодолевающий 600 км на литре бензина

01 апреля 2010 11:20
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Cтуденты Варшавского политехнического института сконструировали суперэкономичный автомобиль, преодолевающий расстояние свыше 600 км на одном литре бензина.

Первые испытания авто показали сверхэкономичный результат: одного литра бензина хватило для того, чтобы преодолеть дистанцию в 615 км. Свое детище студенты назвали «Кропелька» из-за обтекаемой каплевидной формы транспортного средства, параметры которого были тщательно просчитаны компьютером. Внешне автомобиль напоминает маленькую ракету.

«Кропелька» рассчитана на перевозку одного человека и весит всего 40 кг. Двигатель для нее взят от обычной бензиновой газонокосилки. Его, правда, снабдили системой прямого впрыска топлива в камеру сгорания и оснастили разнообразными датчиками, сообщает БЕЛТА.

# общество

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