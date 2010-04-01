Польские студенты изобрели автомобиль, преодолевающий 600 км на литре бензина

Cтуденты Варшавского политехнического института сконструировали суперэкономичный автомобиль, преодолевающий расстояние свыше 600 км на одном литре бензина.

Первые испытания авто показали сверхэкономичный результат: одного литра бензина хватило для того, чтобы преодолеть дистанцию в 615 км. Свое детище студенты назвали «Кропелька» из-за обтекаемой каплевидной формы транспортного средства, параметры которого были тщательно просчитаны компьютером. Внешне автомобиль напоминает маленькую ракету.

«Кропелька» рассчитана на перевозку одного человека и весит всего 40 кг. Двигатель для нее взят от обычной бензиновой газонокосилки. Его, правда, снабдили системой прямого впрыска топлива в камеру сгорания и оснастили разнообразными датчиками, сообщает БЕЛТА.