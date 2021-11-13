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Польские СМИ рассказывают, что очередь из дальнобойщиков на границе – дело рук белорусских властей. Вот, что происходит на самом деле

13 ноября 2021 16:41
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Введенный официальной Варшавой режим ЧП на приграничной территории спровоцировал информационный вакуум в самой Польше. У местного населения нет ни единого шанса узнать, что же на самом деле происходит на белорусско-польском рубеже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польские СМИ рассказывают, что очередь из дальнобойщиков на границе – дело рук белорусских властей. Вот, что происходит на самом деле-1

Этим активно пользуются провластные СМИ, скармливая своей аудитории самые невероятные истории. Чего только стоит недавний вброс одной из польских радиостанций.  

Польские СМИ рассказывают, что очередь из дальнобойщиков на границе – дело рук белорусских властей. Вот, что происходит на самом деле-4

В эфир вышел материал, как поляки супом и чаем спасают наших дальнобойщиков на переходе «Берестовица» – «Бобровники». Здесь, по версии польских журналистов, водители большегрузов простаивают в очередях по 45 часов по вине белорусских властей. Хотя на самом деле транспортный коллапс искусственно создан именно польской стороной.  

Польские СМИ рассказывают, что очередь из дальнобойщиков на границе – дело рук белорусских властей. Вот, что происходит на самом деле-7

Очевидно, что, как и в случае с беженцами, таким циничным образом создаются условия для эскалации ситуации, сложившейся на общей границе. Еще одна цель – очернить Беларусь и отвлечь польскую общественность от проблем существующих внутри страны.  

# Беларусь-Польша # общество # Фотофакт

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