Польские СМИ рассказывают, что очередь из дальнобойщиков на границе – дело рук белорусских властей. Вот, что происходит на самом деле

Введенный официальной Варшавой режим ЧП на приграничной территории спровоцировал информационный вакуум в самой Польше. У местного населения нет ни единого шанса узнать, что же на самом деле происходит на белорусско-польском рубеже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим активно пользуются провластные СМИ, скармливая своей аудитории самые невероятные истории. Чего только стоит недавний вброс одной из польских радиостанций.

В эфир вышел материал, как поляки супом и чаем спасают наших дальнобойщиков на переходе «Берестовица» – «Бобровники». Здесь, по версии польских журналистов, водители большегрузов простаивают в очередях по 45 часов по вине белорусских властей. Хотя на самом деле транспортный коллапс искусственно создан именно польской стороной.