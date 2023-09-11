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Польские силовики под угрозой оружия заставляют беженцев перейти на белорусскую сторону

11 сентября 2023 10:36
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Насилие и издевательства продолжает практиковать Варшава в отношении беженцев. Попытки вытеснения людей польскими силовиками приобретают все более ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польские силовики под угрозой оружия заставляют беженцев перейти на белорусскую сторону-1

На границе с соседним государством фиксируются инциденты, связанные со стрельбой. Как сообщает Госпогранкомитет Беларуси, за последние дни военные сопредельного государства несколько раз применяли огнестрельное оружие для запугивания иностранных граждан.

Польские силовики под угрозой оружия заставляют беженцев перейти на белорусскую сторону-4

Людей заставляют перейти на белорусскую сторону через пограничное заграждение, при этом поверх голов звучат выстрелы. Стоит отметить, что польские власти регулярно заявляют о существовании гипотетической угрозы с нашей стороны и высказывают опасения касательно возникновения пограничных инцидентов. Однако реальность обратная: именно польские военные совершают действия, которые могут быть расценены как вооруженная провокация, и сами создают опасные предпосылки для возникновения пограничного конфликта.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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