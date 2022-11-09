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Польские силовики избили и вытеснили в Беларусь сирийского беженца

09 ноября 2022 09:26
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Польские силовики избили и вытеснили в Беларусь беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого он находился трое суток на территории ЕС.  

Польские силовики избили и вытеснили в Беларусь сирийского беженца-1

После задержания гражданина Сирии заставили пройти через калитку в пограничном заборе. Мужчину избивали, распыляли в лицо газ и приказали разуться. Босоногому иностранцу белорусский пограничный наряд оказал необходимую помощь.  

# Беженцы # общество # Фотофакт

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