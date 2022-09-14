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Польские силовики избили беженцев и вытолкали их на белорусскую территорию

14 сентября 2022 12:30
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники минувшей ночью обнаружили шесть беженцев из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их вытеснили на нашу территорию польские силовики.  

Польские силовики избили беженцев и вытолкали их на белорусскую территорию-1

Мужчины рассказали, что их заставили пересечь границу, при этом избивали ногами и дубинками. Факты бесчеловечного и жестокого отношения со стороны польских якобы правоохранителей подтверждают многочисленные телесные повреждения, выявленные у беженцев.  

Польские силовики избили беженцев и вытолкали их на белорусскую территорию-4

Белорусский пограничный наряд оказал пострадавшим неотложную помощь. Прибывшая бригада медиков диагностировала у иностранцев множественные ушибы и гематомы.  

# Беженцы # общество # Фотофакт

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