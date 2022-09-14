Польские силовики избили беженцев и вытолкали их на белорусскую территорию

Новости Беларуси. Белорусские пограничники минувшей ночью обнаружили шесть беженцев из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их вытеснили на нашу территорию польские силовики.

Мужчины рассказали, что их заставили пересечь границу, при этом избивали ногами и дубинками. Факты бесчеловечного и жестокого отношения со стороны польских якобы правоохранителей подтверждают многочисленные телесные повреждения, выявленные у беженцев.