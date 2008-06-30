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Польские разведчики высадились в Бресте

30 июня 2008 11:00
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Цели – исключительно мирные. Зарубежные военные приехали в гости к коллегам из 38-й мобильной бригады белорусской армии.

По-польски разведчик – "роспознавца". Белорусские и польские военные распознали друг друга пять лет назад. С тех пор такие визиты стали традиционными. Сначала поляки дружили с 50-й механизированной бригадой. Потом, после ее расформирования, эту инициативу подхватили десантники из 38-й. Таким образом происходит обмен опытом и традициями.

Белорусская и польская армии выбрали разные пути развития. Но, несмотря на некоторые отличия, фундаментальные принципы подготовки у нас едины. Особый интерес польских коллег вызвало техническое обеспечение белорусской армии. Для обучения десантников используются современные электронные тренажеры. В арсенале военных появляется новое специальное оружие.

Когда визит подошел к концу, расставаться не хотелось ни тем, ни другим. Очередная встреча уже запланирована. На сей раз белорусские десантники поедут в гости к польским разведчикам.
# общество

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