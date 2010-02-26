Польские биатлонисты по ошибке выступали на Олимпиаде под флагом Монако

Биатлонистам сборной Польши пришлось выступать на Олимпиаде в Ванкувере под флагом чужой страны. Из-за нелепой ошибки на спортивную форму биатлонистов был нанесен схожий по расцветке флаг княжества Монако, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на польское агентство ПАП.

Флаги Польши и Монако красно-белые. Только у поляков в белый цвет окрашена верхняя горизонтальная полоса, а у жителей маленького европейского государства — нижняя.

В попытке найти виновных руководители польского спорта к единому знаменателю не пришли. Президент Национального олимпийского комитета Петр Нуровский назвал этот казус «нелепой оплошностью» руководства Польской ассоциации биатлона, которая, по его словам, отвечает за спортивную экипировку, сообщает NEWSru.com.

«НОК отвечает только за парадную и выходную форму, а за спортивную экипировку - федерации, — заявил Нуровский. — Для меня неприемлемо лично проверять все костюмы и смотреть, какой флаг там нашит». Он выразил сожаление от того, что такая хорошо организованная федерация допустила подобную ошибку. Президент же Польской ассоциации биатлона Збигнев Васкевич переложил всю вину на производителей и НОК. «Эту одежду мы получили от производителей и она была утверждена НОК. Спортсмены тоже были огорчены», — уточнил он.

Это далеко не первый «политический конфуз» с экипировкой на Олимпиаде. Четыре года назад в Турине немцы три дня выступали под бельгийским флагом, пока не заметили, что цвета в нем перепутаны. Тогда, кстати, объектом насмешек тоже стали биатлонисты.