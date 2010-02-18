Польская пресса абсурдно высказалась о поляках, живущих в Беларуси

Белорусская тема по-прежнему остаётся одной из самых обсуждаемых в польской прессе.

Комментарии разнятся от откровенно абсурдных до вполне рациональных мнений.

Вот до чего дописалось издание «Наш дзенник», говоря о поляках, живущих в Беларуси:

«Ведь это не эмигранты из Польши. Это наши соотечественники, которые живут там издавна из поколения в поколение. Сегодня это часто самые бедные, но самые твёрдые люди. Это о них можно и нужно говорить, что они являются солью земли! Они, ходя в костёл, не только молятся, но и охраняют эти костёлы от варварского разрушения, такого, какому подверглись многочисленные польские памятники в восточных воеводствах давней Речи Посполитой».

Между тем, есть и вполне рациональные мнения. Вот как комментирует ситуацию польское издание «НЕ»:

«Информационная политика у нас такая, что мало кто знает о существовании двух Союзов поляков. Польские дома тут же передаются Союзу поляков, который в свете белорусского законодательства является легальным. Что у этого легального Союза есть шеф, которым Польша должна гордиться.

Государство, заинтересованное заграничными земляками, никогда не должно рассматривать их организации как инструмент оппозиционного влияния на политическую систему страны, гражданами или резидентами которой они являются. Польским властям нельзя трактовать польские национальные меньшинства как инструмент своей внешней политики».