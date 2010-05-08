Польше переданы 67 томов уголовного дела по Катыни

Президент России Дмитрий Медведев передал исполняющему обязанности президента Польши Брониславу Коморовскому 67 томов уголовного дела 159 (по Катыни).

Передан один том подлинных документов и том с описанием всех остальных документов, которые находятся в этих 67 томах.

«Работа по уголовному делу 159, включая рассекречивание материалов, по моему прямому распоряжению будет продолжена», — сказал президент РФ на встрече с Коморовским.

Медведев напомнил при этом, что еще в Кракове он обещал «предпринять необходимые усилия и дать поручение по продолжению и по совместной работе по уголовному делу 159».

Медведев отметил также высокий уровень кооперации российских и польских правительственных структур и правоохранительных органов в расследовании причин катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском.

Глава Российского государства поблагодарил Коморовского за участие в торжествах по случаю 65-летия Победы. Ранее Россия уже предоставила Польше порядка миллиона страниц архивов по Катыни.

Коморовский поблагодарил президента РФ. «Мы благодарим вас за сказанное и сделанное. Мы рассматриваем это как начало дальнейшей работы, чтобы развязать этот катынский узел», — сказал он. Катынское преступление было «камнем преткновения между нашими странами», — заявил Коморовский. «Правда о Катыни — это совместно пережитое испытание для польского и российского народов. Эта правда может быть хорошей основой для развития отношений между странами», — добавил он.

«Сложно найти другие такие народы, которые подверглись бы таким испытаниям тоталитарным режимом», — сказал и.о президента Польши.

Как сообщил сопредседатель российско-польской комиссии по сложным вопросам, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, в рассекреченных архивах приводятся детальные данные о событиях в Катыни. По его словам, в этих документах «имена даже не палачей, а сержантов, конвоиров, которые исполняли неправые приказы сверху».

Ранее в апреле по указанию президента РФ Дмитрия Медведева Росархив впервые сделал достоянием общественности подлинные документы по катынской трагедии из так называемой «Особой папки 1». Электронные образцы этих документов были размещены на сайте архивного агентства.

Вместе с тем, по утверждению правозащитников, некоторые материалы по Катыни остались засекреченными, они находятся в Главной военной прокуратуре (ГВП). Речь, по информации правозащитников, идет более чем о ста томах уголовного дела о «катынском преступлении», которое вела ГВП.

Термин «катынское преступление» является собирательным. Он обозначает расстрел в апреле-мае 1940 года почти 22 тыс. польских граждан, содержавшихся в лагерях и тюрьмах НКВД СССР.

Вместе с тем мемориальный комплекс «Катынь» создан на месте массового захоронения жертв политических репрессий советского времени (с 1918 по 1953 годы), польских военнослужащих (1940 год), а также советских солдат, расстрелянных нацистскими оккупантами, сообщает NEWSru.com.