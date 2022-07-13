Польша ждёт поставки танков, а Беларусь хочет мира. Какие преграды готовит Запад на пути к этой цели?

Польша ждет поставки партии новых танков «Абрамс» из США, они придут на замену модернизированной версии советского основного танка Т-72М1. Они сегодня стоят на вооружении войска польского, но уже в ближайшее время около двух сотен образцов отправятся в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава намерена поддержать ВСУ и избавиться от устаревшей техники. Впрочем, такую схему власти Польши опробовали в мае, когда передали украинской стороне 240 Т72. Таким образом, наши соседи продолжают накалять обстановку в регионе при непосредственном участии Соединенных Штатов. Станы Североатлантического Альянса увеличивают присутствие воинского контингента и техники на нашем направлении, траты на военные расходы оттачивают логистику и переброску сил, сжимая и укрепляя бронированный кулак, явно направленный в сторону России, а значит и Беларуси. Мы союзники – это раз, мы единственная преграда на пути к цели – это два.

Понимание реальной ситуации и умение просчитывать возможные риски повлекло за собой своевременное принятие стратегических решений. Накануне общаясь с выпускниками военных вузов и вручая генеральские погоны, в том числе об этом, говорил главнокомандующий нашей страны. Акцентируя внимание: несмотря на сложность ситуации (белорусская армия с такими угрозами за три десятилетия независимости еще не сталкивалась), мы нацелены на сохранение мира.