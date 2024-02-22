Польша заявила, что приступает к ускоренной модернизации границы с Беларусью

В частности будут укреплены защитные ограждения, установлены новейшие системы наблюдения, поворотные камеры, которые могут фиксировать любое передвижение в погранзоне. Помимо этого, Польша хочет наладить сотрудничество со службами охраны границ стран Балтии и Финляндии.

Польша приступает к ускоренной модернизации границы с Беларусью. Работы по улучшению охраны, как заявил премьер Дональд Туск, начнутся в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Мы решили в кратчайшие сроки модернизировать наши пограничные заграждения с Беларусью. На эти работы будут выделены соответствующие средства. При этом границы должны быть плотными не только с Беларусью, но и Россией. Мы должны взять на себя совместную ответственность за это – Финляндия, Польша и страны Балтии. Здесь не может быть слабых звеньев.

Эту заботу об укреплении своих рубежей польский премьер объяснил как необходимую защиту от нелегальной миграции. Но непонятно, для чего у границ Беларуси Варшава уже разместила целую армию. Это более 10 тысяч хорошо вооруженных солдат, несколько сотен единиц бронетехники, штурмовые вертолеты и артиллерийские установки. Вряд ли они не смогут защитить Польшу от безоружных беженцев. Скорее всего, у нее совсем другие цели, о которых премьер-министр умолчал.