Польша раскритиковала доклад россиян об авиакатастрофе самолета Леха Качиньского

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причинами крушения президентского лайнера стала недостаточная подготовка польских пилотов, которые сочли возможным приземление в крайне плохих метеоусловиях.

Глава МВД Польши заявил, что российские диспетчеры должны были запретить посадку. Сомневается польская сторона и по поводу давления на экипаж со стороны руководства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В апреле 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибли президент Лех Качиньский, первая леди и ряд представителей политической элиты Польши. Все они летели в Россию на траурные мероприятия в связи с годовщиной Катынской трагедии.